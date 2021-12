Giallo tamponi Leicester. Per l’Ansa sono stati effettuati, per Sky: «non ci risulta»

Il club inglese ha provato in ogni modo a opporsi. Ha provato ad opporsi con una pec inviata alla Asl.

Giallo tamponi Leicester. L’agenzia Ansa ha scritto che l’Asl Napoli 1 i tamponi sono stati effettuati. Secondo Sky, invece, non è avvenuto.

Quel che possiamo dire è che il Leicester ha provato in ogni modo a opporsi a ulteriori tamponi dopo che sette giocatori e tre dello staff sono rimasti in Inghilterra per la presenza di positivi o sospetti positivi.

Alla fine, secondo l’agenzia Ansa, ha prevalso la legge italiana. Come disposto questa mattina nel corso della riunione tra Uefa, i due club e la Asl Napoli 1. Il club inglese ha provato a opporsi e ha inviato una pec alla Asl Napoli 1 dicendo che per loro era valido il protocollo Uefa che non prevedeva ulteriori tamponi (anche in caso di potenziale cluster).

Alla fine, ovviamente, hanno dovuto capitolare, almeno così scrive l’Ansa. Altrimenti la Asl avrebbe potuto prendere provvedimenti restrittivi e confinare la squadra in albergo oppure obbligarli a un immediato rimpatrio.

Per Sky, invece, non c’è conferma.