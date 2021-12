Il Giornale: Spalletti ha rimescolato il Napoli dimostrando di aver compreso i limiti del Milan

Su Il Giornale, Riccardo Signori commenta la vittoria del Napoli sul Milan, ieri, a San Siro. La definisce “una macedonia di sapori amari”. Macedonia perché il gol della vittoria è stato siglato da Elmas il macedone “che non sarà un fenomeno, ma ha pescato il bello e i belli del Milan nel gioco delle brutte statuine”.

Il Milan, scrive,

La squadra di Pioli, ieri, è apparsa “meno credibile di altre volte”, non solo per le assenze ma anche perché

Il Milan continua a dover fare i conti con l’assenza di tiri in porta, conclude.

“Bene: cercate, cercavate, un protagonista in questo Milan? Eccolo, la mancanza dei tiri in porta. O peggio i piedi storti di giocatori pagati fior di milioni. Ormai sono tante, troppe, le partite, in cui il tiro in porta è assenteista”.