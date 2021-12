«Hanno rubato il Mondiale a Hamilton». No, in Inghilterra non l’hanno presa benissimo

Samuel sul Daily Mail è durissimo: “Titolo deciso a tavolino per regalare drammaticità della Formula Uno”

“Un titolo RUBATO…”. Proprio così, in caps lock, per rendere il senso grafico delle urla, Martin Samuel commenta sul Daily l’incredibile finale del Mondiale di Formula Uno. No, in Inghilterra non l’hanno presa benissimo la sconfitta all’ultimo giuro di Lews Hamilton. E scrivono, appunto, di titolo “rubato”, “dagli steward, dal direttore di gara Michael Masi e dal bisogno di drammaticità della Formula Uno”.

“Era stato annunciato come il più grande climax della Formula 1. Quindi la F1 ha dato al mondo quello che voleva. Ma così facendo, hanno ribaltare il concetto di equità, giustizia sportiva e parità di condizioni. Ha fatto girare la ruota sul regolamento e ha deciso il titolo sulla necessità del dramma e dello spettacolo promessi”, scrive Samuel. “Ma resta anche un senso di nausea”: “La F1 conquisterà nuovi tifosi con un finale fabbricata ad arte che è quasi incomprensibile al di fuori delle quattro mura della direzione gara”.

“Questo è il primo titolo di Drive To Survive, vinto su ciò che si crede il pubblico vuole?”. Il Daily Mail scrive di “azione orchestrata, corde tirate, trama e dramma quasi sceneggiati dalla sedia del regista, in una frettolosa riscrittura tardiva. Qualunque cosa le squadre e i loro piloti abbiano firmato per questa stagione, sicuramente non era The Truman Show”. “Cercando di plasmare la gara e consegnare alla Formula 1 il finale che la stagione meritava, Masi potrebbe aver decretato invece che il titolo sarà deciso da una corte d’appello o da un arbitrato”.