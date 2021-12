Ha vinto Tebas, il calcio spagnolo vota i fondi e mette in minoranza Real e Barcellona

È finita 37 a 4. In Spagna i club di Liga e Segunda Division hanno messo in minoranza Real Madrid e Barcellona (oltre al Bilbao). ha vinto il progetto di Tebas Liga Impulso che prevede l’accordo con i fondi Cvc snobbati dalla Serie A.

Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao sono sono rifiutati di aderire al progetto. Hanno detto no alla loro quota di milioni (circa 700 milioni) in cambio non hanno rinunciare al loro 11% dei diritti televisivi nei prossimi cinquant’anni.

LaLiga e il fondo di investimento CVC diventano partner industriali con l’obiettivo di far crescere e trasformare club e datori di lavoro per continuare a espandersi a livello internazionale e ottenere maggiori entrate dai diritti audiovisivi. I club riceveranno 1,994 milioni di euro, in cambio a CVC vanno circa l ‘8% dei ricavi delle attività commerciali e tecnologiche di LaLiga e l’ 11% dei ricavi dei diritti audiovisivi nei prossimi 50 anni in una holding che verrà ora costituita una volta firmato l’accordo definitivo con la Liga e individualmente con i club.

Come già anticipato, in questa holding, che durerà mezzo secolo, CVC sarà presente per non più di dieci anni e poi lascerà il posto a un nuovo partner a cui il fondo di investimento venderà la sua partecipazione. Naturalmente, in questa società LaLiga manterrà intatte da questa nuova società le sue capacità sportive e organizzative e la gestione della commercializzazione dei diritti televisivi.

Il comunicato della Liga

“L’Assemblea generale straordinaria tenutasi oggi ha ratificato con una maggioranza superiore a quella qualificata (bastavano 32 voti, ndr) il progetto LaLiga Impulso, l’accordo strategico raggiunto con il fondo di investimento CVC per stimolare la crescita globale della Lega spagnola e dei suoi club.

In totale, 37 dei club 42 hanno votato a favore della materializzazione dello stesso, 4 contro e un’astensione, che consentirà loro di ricevere un totale di 1,994 milioni di euro per intraprendere progetti di crescita e consolidamento dal punto di vista sportivo e imprenditoriale.

(…) Questa iniezione di denaro consentirà ai club di destinare almeno il 70% delle risorse nelle infrastrutture, per lo sviluppo internazionale, lo sviluppo del marchio e la strategia di prodotto, comunicazione, innovazione e tecnologia e il piano di sviluppo dei contenuti su piattaforme digitali e social network. Un ulteriore 15% per l’acquisto dei giocatori e l’altro 15% per il debito finanziario.

Questa alleanza è una pietra miliare per l’industria sportiva in generale e il calcio in particolare, per tutti gli investimenti che saranno effettuati in infrastrutture e sviluppo all’interno dei club. È un accordo che significherà un progresso di 20 anni nei processi di modernizzazione che andranno a beneficio dell’intero sport spagnolo e lo collocheranno in un nuovo scenario mondiale.

Ci sono già molti club che hanno presentato i loro progetti di sviluppo in cui i piani di investimento e di business a cui verranno assegnati i finanziamenti approvati in questo accordo sono dettagliati.

Il presidente di LaLiga, Javier Tebas, ha dichiarato dopo l’Assemblea: “Siamo di fronte a una nuova pietra miliare nella storia della Lega spagnola e dei club. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con CVC, un progetto che ci permetterà di continuare la trasformazione verso una società di intrattenimento digitale globale, rafforzando la concorrenza e trasformando l’esperienza dei fan.” Inoltre, ha aggiunto: “Nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato lungo la strada, abbiamo portato avanti questo progetto, che sarà un prima e un dopo per LaLiga club, che sarà in grado di migliorare le loro infrastrutture, sviluppare il proprio marchio a livello internazionale, e prendere passi da gigante per continuare a rafforzare lo sport e il calcio in tutto il mondo”.