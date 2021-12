Gravina: «Auspico che non venga imposto il tampone ai vaccinati per entrare allo stadio»

In conferenza stampa. «Si tornerebbe agli stadi a porte chiuse. Speriamo che in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia»

C’è questa esplosione di contagi che sta colpendo diversi calciatori che hanno fatto la seconda dose. Fortunatamente i no vax da noi non hanno grande spazio. Speriamo in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia.