Gli 80 anni di Alex Ferguson: “Forgiava uomini, non calciatori”

Il 31 dicembre Alex Ferguson compirà 80 anni. E nel Regno Unito sono già partite le celebrazioni del tecnico scozzese che ha riportato il Manchester United nella leggenda. Il Daily Mail gli dedica almeno un paio di articoli al giorno. Il titolo scelto oggi riporta la frase: “Non forgiava calciatori, forgiava uomini”.

Il più grande allenatore che il calcio britannico abbia mai prodotto.

Nel primo decennio di questo secolo, è stato il più influente, affascinante, irresistibile personaggio nella nostra vita sportiva. Ferguson è stata la figura dominante nel calcio inglese per un quarto di secolo. Al centro della sua leggenda c’è stata la ricostruzione dello United come squadra più potente in Inghilterra e in Europa dopo un periodo in cui non ha vinto il campionato per 26 anni. Ha riportato la Coppa dei Campioni.

Il Daily Mail che c’è stato qualcosa di mistico quella sera della incredibile finale vinta a Barcellona contro il Bayern. Era il 1999, 31 anni dopo il trionfo del 1968.

C’è stato qualcosa di mistico quella sera. È stata la più grande notte di calcio cui abbia mai assistito. Vincere in modo così drammatico, non cedere mai.

“Penso che abbia messo nei suoi giocatori e nel suo staff un impegno per la causa che andava oltre l’andare a lavorare o giocare a calcio”, ha detto Gary Neville, uno degli eroi di quella notte a Barcellona, la scorsa settimana. “Mi ci sono voluti da dieci a dodici anni per capire com’è il resto della vita senza Sir Alex Ferguson, com’è la vita normale”.

“Hai sempre avuto Ferguson come punto di riferimento. In ogni situazione ti chiedi: cosa farebbe Sir Alex? Non avrebbe ceduto, avrebbe continuato a lavorare, avrebbe dimostrato perseveranza, avrebbe dato ai giovani la convinzione e una possibilità, si sarebbe assicurato di proteggere la sua squadra con la sua vita e tutte queste cose che ti influenzano ogni giorno della tua vita sono attraverso di lui.

“Non ho mai sentito un discorso di squadra in 25 anni da Sir Alex in cui non ci fosse un riferimento a lavorare sodo ed essere orgogliosi di lavorare sodo e fare riferimento ai tuoi nonni e a quanto hanno lavorato duramente o ai tuoi genitori”, ha detto Neville.