Giovinco: «Insigne? A Toronto si vive bene ma a livello professionale si diventa invisibili»

Il Corriere dello Sport intervista Sebastian Giovinco. È a Toronto da un anno. Il Toronto che potrebbe diventare il nuovo club di Lorenzo Insigne.

«Mi chiedono di continuo di Lorenzo. Qui sono proprio sicuri che sia fatta. Lo aspettano per marzo. A me sembra strano. Perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra in lotta per lo scudetto così, su due piedi».