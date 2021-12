Gazzetta: Napoli-Atalanta è il miglior spot per promuovere il calcio italiano all’estero

Napoli-Atalanta, scrive la Gazzetta dello Sport, è il miglior spot del calcio italiano all’estero. L’Atalanta “non può più nascondersi e siede a pieno titolo al tavolo dello scudetto”, ma il Napoli combatte con generosità e qualità nonostante le pesanti assenze. E infatti il pubblico del Maradona ha applaudito entrambe le squadre.

“Una partita bellissima, per intensità e qualità delle giocate, con continui ribaltamenti e spettacolo vero. Bravi tutti i protagonisti perché questo è il miglior spot per promozionare all’estero il nostro calcio, che sa offrire qualità, anche se al via ci sono solo tre italiani in campo e tutti nell’Atalanta (uno naturalizzato)”.

Il merito è di Gasparini e Spalletti.

Di Spalletti, la rosea elogia le scelte tattiche, inedite.

“Spalletti, in tribuna per squalifica, è senza cinque uomini fondamentali ma non ci sta a piangersi addosso e presenta un Napoli inedito, negli uomini e nel sistema. Un 3-4-3 mai visto così, nemmeno in corsa in altre gare. Con il redivivo Malcuit, che non è mai stato titolare in questa stagione, schierato a sorpresa esterno destro e che risulterà anche fondamentale”.