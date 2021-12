Gazzetta: Ghoulam via da Napoli già a gennaio se arriveranno offerte

Il suo contratto scade a giugno, ma l’ingaggio pesa, soprattutto di fronte ai 14 minuti complessivi giocati in campionato in questa stagione

La storia di Faouzi Ghoulam al Napoli potrebbe finire a gennaio, se arrivasse un’offerta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Troppi infortuni, troppo poco il tempo di gioco in stagione. L’ingaggio pesa.

“Faouzi Ghoulam è in scadenza di contratto a fine stagione. Ma la storia del trentenne esterno francese col Napoli potrebbe concludersi già a gennaio. Se arriverà un’offerta, il tempo dei saluti sarà anticipato. Pesa il suo ingaggio di 2,4 milioni di euro. Soprattutto dinanzi a un rendimento che in questa stagione si riassume in appena 14 minuti, tutti in campionato, in quattro finali di partita. Dopo 8 anni per Ghoulam il futuro sarà altrove”.