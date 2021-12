Dall’Inghilterra: “se salta Benitez, il favorito per l’Everton è Mourinho”

Lo scrive il Mirror. Dopo un ottimo inizio, la squadra di Rafa si è impantanata e naviga nei bassifondi della classifica. José sarebbe alla finestra

Fantacalcio? Può darsi. Fatto sta che il quotidiano inglese Mirror lancia la notizia che vedrebbe José Mourinho prossimo allenatore al posto di Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, dopo un ottimo inizio, si è progressivamente impantanato e adesso naviga nei bassifondi della classifica, poco sopra la zona retrocessione. In più, ha perso malamente (1-4) il derby casalingo contro il Liverpool. Ha come alibi qualche assenza importante su tutte quella del centravanti Calvert-Lewin. Di Mourinho sappiamo. Sta vivendo una stagione molto complicata alla Roma.

Il Mirror scrive che in caso di esonero di Benitez il favorito numero uno sarebbe proprio Mourinho che – riporta il quotidiano – non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare in Premier League.

