La Gazzetta definisce Mourinho “patetico”: è sembrato il vecchio Borg a Montecarlo 

Ha messo dentro due ragazzini per poi sbolognare le responsabilità sulla società e protestato per un fallo laterale. “Spiace vederlo così”

In un pezzo a firma di Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport demolisce Josè Mourinho dopo la terribile sconfitta della Roma contro l’Inter per 3-0. A finire nel mirino della rosea è soprattutto l’atteggiamento dello Special One nel post partita, ai microfoni di Dazn.

“A proposito, è stata sinceramente triste la recita di Josè Mourinho, arrivato in Vespa nell’Urbe”.

Nonostante le assenze, scrive Garlando,

“avrebbe potuto presentare una Roma più dignitosa di questa che difendeva a 5 anche sullo 0-3, senza mai pressare, mentre l’Inter lo faceva ancora con 3 gol di vantaggio”.

E ancora:

“Ha ignorato ancora una volta Villar, che un anno fa contro l’Inter fu il migliore, e pure Darboe e Diawara. Ha messo dentro due ragazzini, Bove e il debuttante Volpato, per poter poi dire in conferenza “Cosa possa fare se ho solo bambini?” e sbolognare le responsabilità sulla società. Patetico. Come protestare per un fallo laterale, mentre l’Inter prende a pallate una piccola Roma, arrivata a 7 sconfitte e a -8 dall’ultima di Fonseca. Spiace vedere Mourinho così. È sembrato il vecchio Borg a Montecarlo, quando provò a tornare con la racchetta di legno, prima di ritirarsi”.

