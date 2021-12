CorSport: Spalletti ha stupito tutti e Malcuit s’è messo in gioco dopo le briciole del passato

In Europa League ha giocato 133 minuti, in Serie A 5. Eppure è stata una mossa vincente. La tenuta atletica è riflesso di allenamenti sempre intensi

Uno dei protagonisti della partita di ieri sera tra Napoli e Atalanta è stato sicuramente Kevin Malcuit, schierato a sorpresa da Spalletti. Il Corriere dello Sport gli dedica spazio.

“La sua prova è stata ancora più sorprendente della scelta dell’allenatore di puntare su di lui per cambiare identità e rinnovare le fonti d’attacco del Napoli”.

C’è lo zampino di Malcuit nei due gol del Napoli.

“Mahele poche volte l’ha preso, non è riuscito a contenerlo, s’è arreso alla sua velocità. Non aveva immaginato di ritrovarselo di fronte, nelle idee di Gasperini doveva esserci Di Lorenzo, Spalletti ha stupito tutti e Malcuit s’è messo in gioco dopo le briciole del passato”.