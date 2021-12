CorSport: Sarri ha vinto perché ha messo da parte Reina dotando finalmente la Lazio di un portiere

Maurizio Sarri ha vinto contro la Sampdoria perché ha messo da parte le sue certezze assolute, cambiando gerarchie in campo. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, riferendosi all’assenza, ieri, per volontà del tecnico, di Reina, Felipe Anderson, Luis Alberto e Lazzari.

Dopo le ultime sconfitte, Sarri, continua, è corso ai ripari

Il portiere è stato protagonista soprattutto nel secondo tempo, quando la Lazio è visibilmente calata, consentendo alla Sampdoria di riemergere dal letargo.

“Non ci dovrebbero più essere dubbi su chi sia il Numero Uno da ora in poi ed è incomprensibile come la società, che non naviga nell’oro, abbia potuto portare l’albanese alla scadenza senza rinnovo”.

“L’unica è confidare in Sarri e nel suo ripensamento sulle gerarchie tra Pep e Thomas, come è avvenuto ieri. Per fortuna”.