Corsera: al Napoli è mancata l’azione corale, la prestazione di Ounas è la fotografia di questo atteggiamento

Non è emersa la qualità degli attaccanti. La squadra ha avuto un atteggiamento leggero e confuso e si è intestardita in azioni individuali

Lo scrive Monica Scozzafava, sul Corriere della Sera, commentando la sconfitta del Napoli contro l’Empoli al Maradona, ieri sera. Al Maradona si è vista poca tecnica.

“Ed è per questo che il risultato non è soltanto frutto di un gol rocambolesco ma dell’atteggiamento leggero, a tratti anche confuso, che la squadra di Spalletti ha messo in campo. La qualità degli attaccanti che avrebbe dovuto fare la differenza è mancata e l’Empoli, squadra corta, organizzata e infarcita di giovani talenti, ne ha tratto il massimo beneficio. Favorita dall’approccio debole dell’avversario, soprattutto nel primo tempo”.