Corriere Roma: Sarri “furioso e incontenibile”, duro confronto con la Lazio a Formello 

Il Corriere Roma fornisce ulteriori dettagli sulla sfuriata di Maurizio Sarri alla Lazio, ieri. Un confronto a cui non ha partecipato il presidente Lotito, fermato proprio dal tecnico, che ha preferito parlare da solo al gruppo.

“Il confronto è durissimo, stavolta. Maurizio Sarri è incontenibile, ha davanti la squadra e quasi non riesce a stare fermo: arrabbiato, deluso, insomma una furia”.

“Sarri usa modi durissimi, cercando di avere una reazione dal gruppo. Il dibattito si prolunga nel tempo, al punto che diventa necessario cancellare l’allenamento del mattino”.

“Sarri gesticola, parla, chiede. Perché non riusciamo a fare ciò che proviamo e riproviamo in allenamento? Perché perdiamo la lucidità nei momenti decisivi? Perché non ci muoviamo in armonia? Perché un difensore centrale si lancia in attacco lasciando sguarnito il suo settore e concedendo agli avversari la possibilità di segnare? Non sono sotto accusa l’impegno, la voglia, la partecipazione: l’allenatore non si lamenta per questo e anche Lotito ha altre idee. È tutto il resto che non va e non è più sufficiente la scusa dei troppi impegni per giustificare certi scivoloni. Qualche giocatore prova a spiegare. Gli stessi di sempre: Immobile, Acerbi. C’è un dibattito, discutono assieme per risolvere i problemi, sperando che questa sia la volta buona”.