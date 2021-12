Corsport: Lotito furioso ma ha evitato di presentarsi a Formello. Record di gol subiti dalla Lazio: 32

Il Messaggero: Sarri non sembra a rischio, anzi Lotito gli ha pure offerto il rinnovo. Ma la sua Lazio non ha ancora un’identità né un’anima.

Prosegue il momento delicato della Lazio sconfitta 2-1 dal Sassuolo e nona in classifica. Ieri Lotito voleva presentarsi a Formello ma Sarri lo ha fermato, ha voluto parlare lui alla squadra: una lunga riunione tecnica per vedere al video gli errori commessi contro il Sassuolo.

Scrive il Corriere dello Sport:

La sesta sconfitta in 17 giornate brucia come il record negativo di gol incassati in campionato: sono già 32. Bisogna risalire alla stagione 1942/43 per ritrovare un dato peggiore (35). Sarri non tollera il passo indietro dopo i progressi registrati a Marassi con la Samp e nell’ultimo turno di Europa League. Deluso anche Lotito, ma si fida del tecnico e dopo una notte di riflessione ha evitato di presentarsi a Formello.