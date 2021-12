Buffon: «Alla Juve in molti non erano preparati a convivere con Ronaldo»

Il Corriere della Sera intervista Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve oggi al Parma. Dice di essere felice e soddisfatto della sua vita fin qui. E parla del ruolo del portiere, su cui spesso si sofferma con i ragazzini della sua «academy».

A una settimana da Juve-Napoli gli viene chiesto del gol di mano di Maradona, per il quale Shilton non ha mai perdonato Diego.

Torna sulla questione della Juve che con l’arrivo di Ronaldo ha smarrito il suo Dna.

«Ho detto questo perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro. C’è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Vuoi o non vuoi, un po’ tutti si sentono Cristiano e questo non deve mai accadere, soprattutto in realtà come la Juve. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ricordava più quello che avevo lasciato».