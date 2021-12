Bild: Amin Younes può tornare in Italia, contatti col Genoa

L’ex attaccante esterno del Napoli è stato addirittura fotografato a colloquio col Ds rossoblu assieme al suo agente. All’Eintracht quest’anno non sta giocando

L’ex attaccante esterno del Napoli Amin Younes, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte ma ancora – e fino al 2022 – di proprietà degli azzurri, potrebbe tornare in Italia già a gennaio. Grande protagonista della Bundes della scorsa stagione, dopo alcuni screzi di questa estate il tedesco non sta più giocando e su di lui c’è il fortissimo pressing del Genoa di Shevchenko.

Lo comunica l’autorevole testata Bild, che ha allegato anche una fotografia del calciatore (e del suo agente) a colloquio con il nuovo direttore sportivo del Grifone.

Bild ha cazado a Amin Younes y su representante hablando con Johannes Spors, el nuevo director deportivo del Genoa. Está apartado en el Eintracht tras negarse a entrenar dos semanas para forzar una marcha al fútbol saudí el pasado verano. pic.twitter.com/PEt15hddNi — Nahuel Miranda (@nahuelmirandada) December 16, 2021