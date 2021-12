Altro sorteggio di ferro per l’Italia: in Nations League con Inghilterra, Germania e Ungheria

A Nyon s’è svolto il sorteggio dei gironi della Nations League 2022-2023. All’Italia, testa di serie, non è andata benissimo

Non è fortunatissima, ultimamente, l’Italia di Mancini in termini di sorteggi. Oggi, infatti, a Nyon, si sono svolti quelli della Nations League 2022-2023 e agli azzurri, nonostante fossero teste di serie, non è andata benissimo. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo 3 con i vice-campioni d’Europa dell’Inghilterra, la Germania e l’Ungheria.

Questi i gironi:

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia.

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna.

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia.

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)