Allegri: «Kean? Sta bene, se no non giocava. Morata viene in panchina, ha giocato molte partite»

A Sky: «Un bilancio sul calcio italiano in Europa? Mi viene da ridere. Non possiamo sempre passare dal definire il calcio italiano risorto a dire che è tutto da buttare»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, poco prima del fischio di inizio di Juventus-Malmoe.

“Kean sta bene, se no non giocava, lo tenevo fuori. Sta bene, Morata viene in panchina, riposa un po’ ha giocato molte partite. Poi gioca De Winter, un ragazzo giovane, che comunque è pronto per fare una partita come questa. C’è qualche cambio a metà campo, comunque dobbiamo fare una partita importante e soprattutto cercare di vincere”.