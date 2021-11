Venerdì a Nola il libro di Aldo Cazzullo

Al Museo storico archeologico la presentazione de “Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti”

Sarà presentato alle 18 di venerdì 5 novembre – nel salone del Museo storico archeologico di Nola – l’ultimo romanzo dello scrittore ed editorialista del “Corsera”, Aldo Cazzullo, intitolato “Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti”. L’iniziativa è promossa dal circolo culturale Passepartout guidato da Rosa Barone in stretta sinergia con l’associazione Fidapa presieduta da Annamaria Silvestro, la fondazione Hyria Novla di cui è presidente Felice Scotti, il Rotary Club “Nola Pomigliano D’Arco” guidato da Giuseppe Fontanarosa e con il sostegno del gruppo imprenditoriale “Napolitano Case” di Francesco Napolitano. All’evento, a cui si potrà accedere solo con il green pass, prenderà parte, oltre all’autore, il sindaco Gaetano Minieri, il direttore del museo Giacomo Franzese ed una rappresentanza degli alunni del liceo “Giordano Bruno” di Arzano – Grumo Nevano. “Un appuntamento importante nell’anno in cui si celebra il Sommo Poeta, nel 700esimo anniversario della sua scomparsa – spiegano gli organizzatori – un evento reso possibile grazie alla grande sinergia che si è creata tra le associazioni che, in rete, insieme all’istituzione scolastica ed al privato, hanno voluto omaggiare Dante Alighieri attraverso le pagine del libro dello scrittore Aldo Cazzullo, offrendo una grande opportunità di confronto”.