Tuttosport: Manolas può andar via a gennaio, Mandava invece può arrivare

L’edizione odierna di TuttoSport ha fatto il punto sulle «grandi manovre» previste in casa Napoli per il mercato invernale.

Non è detto – secondo quanto scrive il giornale torinese – che Kostas Manolas resti. Il greco era già affascinato questa estate dall’Olympiacos, che gli proponeva il ritorno in patria. Certo, il roccioso difensore ex Roma dovrebbe rinunciare a una parte cospicua del ricco ingaggio che percepisce da De Laurentiis. Ma d’altronde, complici i tanti infortuni, oramai è una riserva. Una riserva da più di 4 milioni netti all’anno, però.

Giuntoli, comunque, sta provando a prendere subito un calciatore «prenotato» per giugno. Si tratta di Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille.

Sulla questione Mandava ha aggiornato sui social anche il noto esperto di mercato Nicolò Schira, che ha annunciato il mancato rinnovo del terzino sinistro del mozambico col Lille. Napoli in agguato.

#ReinildoMandava’s contract with #Lille currently expires in June 2022 and there is no agreement for the renewal. The left fullback is tempted to leave and sign for another club. #Napoli are in talks with him and have offered 4-years contract (€1,5M/year). #transfers #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2021