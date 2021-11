Su Amazon Pirlo infuriato e i ricordi di Chiesa: «Arrivò Buffon a casa, mi spaventai e piansi»

Repubblica e il dietro le quinte che ha riguardato già All Blacks, City e Tottenham. Con episodi insoliti in una stagione strana per i bianconeri

La Juventus su Amazon Prime dal 25 novembre. Non una partita ma un dietro le quinte, come per City, Tottenham, gli All Blacks. Repubblica, con Maurizio Crosetti, ne scrive. Con due curiosità.

Colpiscono i ricordi di Chiesa che ripensa a Buffon con la visione che ne aveva da bambino, quando gli piombò in casa portato dal padre Enrico (con Gigi erano compagni di squadra al Parma): «Aveva una fascia sui capelli sparati e tinti di biondo, io mi spaventai e mi misi a piangere». Ecco le urla inimmaginabili di Pirlo nello spogliatoio: «Nessuno che copre, così non vinciamo un c.!!!» Si vede qualcuno che prende a calci qualcosa, furibondo.