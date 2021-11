Spalletti: «La gara con la Lazio assume un peso diverso, visti i risultati da cui veniamo»

In conferenza stampa: «Sarri è un avversario difficile. Loro sono un avversario del nostro livello e stanno anche bene per quello che si è visto in Russia»

Domani il Napoli sfida la Lazio al Maradona. La squadra di Spalletti viene da due sconfitte consecutive, in campionato contro l’Inter e in Europa League contro lo Spartak Mosca. Il match di domani assume una valenza ancora più importante, ha spiegato Luciano Spalletti in conferenza stampa:

«Assume un peso diverso perché veniamo da risultati che non sono quelli che avremmo voluto, davanti abbiamo una squadra che è del nostro livello, fa parte delle sette proprietà del condominio, dobbiamo sempre però prestare continua attenzione, renderci conto del calcio che abbiamo proposto e di dove vorremmo andare a portarlo. Lavorare in maniera corretta e seria giorno dopo giorno senza lasciarci ribaltare da un risultato».

Su Sarri:

«Sarri è un avversario difficile perché qui lo hanno visto come da altre parti come sia bravo ad organizzare il gioco di squadra e nel mantenere la squadra corta e nel fare la ragnatela di passaggi stretti e acchiappare subito la posizione e lo spazio in campo. La percezione di dove si può andare a far male. Loro stanno anche bene per quello che si è visto in Russia, sarà una partita vera, di livello».

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News