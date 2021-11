Sky: Immobile, lesione di basso grado al polpaccio, la Lazio punta al recupero per il Napoli

L’attaccante si è sottoposto a nuova risonanza magnetica. Non ce la farà né per la Juve né per l’impegno infrasettimanale di EL

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica da cui è emersa una lesione di basso grado al polpaccio sinistro. La lesione sembra essere già in miglioramento, Immobile sarà nuovamente sottoposto a controllo mercoledì ma difficilmente riuscirà ad essere in campo contro la Juventus, nella partita in programma sabato e nemmeno per l’Europa League, nell’impegno infrasettimanale. L’obiettivo dell’attaccante biancoceleste e della Lazio è quello di provare a recuperarlo in vista della sfida contro il Napoli del 28 novembre al Maradona.