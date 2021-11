Serie A, le partite delle 15.00: crisi nera per la Samp, crolla anche il Sassuolo a Udine

Il Bologna espugna Marassi: quattro sconfitte in cinque partite per D’Aversa. Seconda sconfitta consecutiva anche per il Sassuolo, tre gol dall’Udinese di Gotti

Crollo del Sassuolo. Dopo aver chiuso il primo tempo in pareggio i neroverdi di Dionisi si sono arresi all’Udinese. A chiudere il match la rete di Beto, piacevole sorpresa per la squadra di Gotti. Seconda sconfitta consecutiva per il Sassuolo che aveva perso anche una settimana fa contro l’Empoli.

Crisi nera anche per la Sampdoria di D’Aversa, sconfitta dal Bologna in casa. Per i blucerchiati è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Succede tutto nel secondo tempo: al 47′ il vantaggio del Bologna con Svanberg, mezz’ora dopo il pareggio della Samp con Thorsby e subito dopo il gol di Arnautovic, assegnato dopo un controllo VAR, a ristabilire le gerarchie.