Serie A, pareggi all’intervallo fra Samp e Bologna e fra Sassuolo e Udinese

2-2 a Reggio Emilia, in gol Berardi e il sorprendente Frattesi per i neroverdi e Deulofeu e Becao per l’Udinese. 0-0 a Genova tra Samp e Bologna

In Serie A, all’intervallo, due pareggi nelle due partite delle 15:00 della dodicesima giornata.

2-2 tra Sassuolo e Udinese: ancora in gol Berardi. In rete anche Frattesi alla terza marcatura stagionale. Il ventiduenne centrocampista del Sassuolo – lo scorso anno 8 gol in B al Monza – conferma il suo stato di grazia, almeno finché non realizza lo sfortunato autogol che riequilibra il punteggio.

Per l’Udinese l’altro gol è firmato da Deulofeu.

Il parziale è sul pari anche a Genova tra Samp e Bologna. Senza gol, però: 0-0.