Schirà: il Napoli ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto per Anguissa

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto sapere attraverso il proprio profilo Twitter che il Napoli ha deciso di usare l’opzione di riscatto per Frank Anguissa, attualmente in prestito e di proprietà del Fulham. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2026.

#Napoli have decided to use the option to buy for Zambo #Anguissa, who will become a Napoli’s player on a permanent deal from #Fulham. Ready for the midfielder a contract until 2026. #transfers #FFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2021