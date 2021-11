Ordine: Pioli ha creato a Milanello lo stesso clima sereno e ludico che instaurò Ancelotti

Il tecnico ha trasformato la baracca in un luccicante grattacielo. Il suo lato umano ha vinto. Il Milan gioca bene e valorizza ragazzotti arrivati con zero crediti.

Sul Corriere dello Sport, Franco Ordine commenta il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Quanti avrebbero resistito, come ha fatto lui, al bombardamento di notizie che davano in arrivo Ralf Ragnick?

“Alla fine si sarà detto: io rimetto in sesto questa baracca e poi vediamo se hanno il coraggio di mandarmi via. La baracca l’ha trasformata in un luccicante grattacielo”.