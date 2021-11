Moggi: «Allegri in quattro giorni da “stratega” a “bollito”, così è complicato parlare di calcio»

Si cambia opinione velocemente, da una settimana all’altra, in balia dei risultati. Senza una vera e propria analisi di quello che accade sul campo. E così, senza alcun rispetto per la storia e per le vittorie di Allegri, anche il tecnico bianconero passa dall’essere definito uno «stratega» all’essere considerato un «bollito» in appena quattro giorni. Così – scrive Moggi su Libero – diventa complicato parlare di calcio.

Dopo quella vittoria (si riferisce al 2-0 alla Lazio) si disse e si scrisse di una Juve rinata, con Allegri nel ruolo di stratega perché aveva saputo incatenare Luis Alberto e Milinkovic e aveva costretto alla resa la pattuglia “sarriana”, senza tenere conto che quando alla Lazio manca Immobile viene meno quella parte di squadra deputata a mandare in rete la palla. È bastata la sconfitta col Chelsea (4-0), dopo appena quattro giorni, a far cambiare l’opinione sulla Juve: Allegri è stato tacciato da “bollito”, lo scettro di stratega passato nelle mani di Tuchel, con la squadra bianconera, secondo i più, tutta da rifare: nessuno a farsi sfiorare dal pensiero che il Chelsea attualmente comanda la Premier, oltre al fatto che è campione d’Europa in carica, mentre la Juve occupa appena l’ottava posizione in serie A.