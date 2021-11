Milan, l’infortunio di Giroud è una tegola: torna nel 2022

L’aggiornamento di Tuttosport sull’infortunio del francese, che potrebbe star fuori per oltre un mese. Lesione al bicipite femorale sinistro per lui

L’infortunio di Giroud è un’altra brutta gatta da pelare per Stefano Pioli. Il francese si è procurato una lesione al bicipite femorale sinistro. Per non rischiare, potrebbe tornare in campo direttamente nel 2022. Anche perché – come scrive Tuttosport – il francese ha già dimostrato di aver bisogno di un periodo di «riadattamento» al campo dopo gli infortuni.