Mertens: «Le critiche? Avevano ragione loro, tocca a me dimostrare il contrario»

A Dazn: «Sarri è un allenatore fortissimo, oggi non è andata come voleva lui, mi spiace»

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria al Maradona contro la Lazio di Sarri

Una doppietta in una serata così, indimenticabile

Quale gol è stato più difficile?

«Non lo so, sono gol che mi fanno piacere, perché quando sei infortunato e devi lavorare duro per tornare non è facile. Questi sono i momenti in cui ci devi essere»

Una risposta a chi credeva che Mertens non fosse più lui

«A me non da fastidio, avevano ragione loro, tocca a me di dimostrare il contrario e continuare a fare bene, voglio continuare a fare bene. Per me è sempre un piacere»