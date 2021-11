Mario Mandzukic entra nello staff tecnico della Croazia

“La Nazionale ha significato tanto per me come giocatore, voglio trasmettere questa passione e la mia esperienza alla nuova generazione”.

L’ex attaccante di Juve e Milan, Mario Mandzukic, riparte dalla nazionale croata. Dopo aver detto addio al calcio giocato, è entrato a far parte dello staff della Nazionale croata. Lavorerà con il ct Zlatko Dalic. Lo ha spiegato lo stesso allenatore:

Anche Mandzukic ha commentato questo nuovo inizio:

“Grazie mille all’allenatore Dalic e al presidente federale Kustic per la fiducia: abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione senza alcun problema. Non vedo l’ora di iniziare. So quanto la Nazionale abbia significato per me come giocatore e voglio trasmettere questa passione e la mia esperienza alla nuova generazione”.