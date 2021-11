Libero: Mancini ha sbagliato a lasciare in panchina Tonali e Berardi, ha preferito rispettare le gerarchie 

Inspiegabile sacrificarli in panchina. Avrebbe dovuto intuire il momento dei calciatori: i migliori azzurri come Insigne, Barella e Chiesa erano sottotono

L’Italia non è andata oltre uno striminzito pareggio, contro la Svizzera, ieri all’Olimpico. Su Libero, Claudio Savelli scrive che l’errore di Mancini è stato quello di badare più alle gerarchie che alla forma dei suoi calciatori e sacrificare quindi Tonali e Berardi, lasciati troppo a lungo in panchina.

“Svanito l’effetto scenico di Mancini, a tenere l’Italia in partita nella ripresa, dopo dieci minuti di pericolosa sonnolenza, sono Tonali e Berardi, inspiegabilmente sacrificati in panchina. L’errore di Mancini è stato non affidarsi a loro dall’inizio nel rispetto delle gerarchie, quando sarebbe meglio intuire il momento dei calciatori. Tutti gli altri azzurri sono sottotono, soprattutto i migliori quali Insigne, Barella e Chiesa. La prestazione è un fallimento, il risultato quasi. Il rigore è severo, molto italiano, stupisce che ad assegnarlo sia un arbitro inglese. Che Jorginho lo sbagli è dimostrazione della tensione e di quanto bruscamente l’Italia si sia interrotta. Ora può rimediare con una goleada in Irlanda del Nord, visto che la Svizzera ospiterà la Bulgaria. Ma se la Nazionale è questa, così impaurita e sgonfia, mai più tornata ai fasti pre-Europeo, serve un miracolo”.