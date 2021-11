Legia Varsavia-Napoli, Spalletti recupera Insigne e Ounas. Ballottaggio Petagna-Mertens

Sul CorSport le ultime sulla formazione. In porta ci sarà Meret. Juan Jesus a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui

Sull’aereo che porterà il Napoli a Varsavia, oggi pomeriggio, ci saranno anche Insigne e Ounas. Osimhen invece non partirà con la squadra: resterà a Castel Volturno provando a recuperare per domenica, per la sfida contro il Verona. Su Insigne il Corriere dello Sport scrive:

“Insigne ci ha messo niente a smaltire il problema che l’ha escluso dal derby e l’Europa per lui, ripensando soprattutto alla semifinale del 2015, è un rimpianto da cancellare: Varsavia è un’opportunità da valutare, perché dopo aver sentito il richiamo del corpo e i messaggi che invierà nella rifinitura e poi nel clima tutt’altro che invitante che attenderà la squadra”.

Per quanto riguarda il resto della formazione, tra i pali ci sarà Meret, mentre in difesa toccherà a Juan Jesus sostituire Mario Rui squalificato. Accanto a lui quasi sicuramente ci saranno Rrahmani e Koulibaly al centro e Di Lorenzo a destra. Ballottaggio apertissimo tra Petagna e Mertens.

“Il ballottaggio con Mertens è ovviamente nell’aria e s’annuncia apertissimo”.