La Curva Fiesole diserta Juve-Fiorentina: «E’ ora di dare un segnale a chi ha fatto del calcio un business»

La Curva Fiesole diserta Juve-Fiorentina. E’ arrivato il comunicato ufficiale dei gruppi organizzati viola. «E’ ora di dare un segnale a chi ha fatto del calcio un business», scrivono. Due le questioni nel mirino: l’obbligo di iscriversi al sito dei bianconeri e la limitata disponibilità di biglietti.

​”I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino: la limitata capienza del settore ospiti legata a questa assurda modalità di vendita online crea il serio problema che non tutti possano acquistare il biglietto e di conseguenza qualcuno possa rimanere fuori. Se a questo aggiungiamo che per acquistare gli stessi biglietti vi è adesso l’obbligo di iscriversi al sito della società preferiamo dire “no grazie”. E’ arrivata l’ora di dare un segnale forte ai padroni che hanno fatto di questo sport un business”.