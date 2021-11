La costruzione da dietro dell’Udinese che manda in gol Berardi per il Sassuolo (VIDEO)

Retropassaggio al portiere Silvestri che con i piedi ha fornito il più delizioso degli assist al suo avversario Berardi che non si è fatto pregare

La famigerata costruzione da dietro colpisce ancora. È accaduto anche oggi a Udine nel corso della partita tra Udinese e Sassuolo poi finita 3-2 per i padroni di casa. Sul punteggio di 1-0, i friulani di Gotti hanno attivato il dispositivo di costruzione da dietro: retropassaggio al portiere Silvestri che con i piedi ha servito un delizioso assist a Berardi – suo avversario – che non si è fatto pregare e comodo comodo ha appoggiato in rete per il momentaneo 1-1.