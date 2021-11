Inter-Napoli, verso il tutto esaurito. Due parole ormai sconosciute a Napoli

Gli spettatori saranno 57mila per le restrizioni Covid. Persino per Inter-Shakhtar sono stati venduti 40mila biglietti e arriveranno a 50mila

Inter-Napoli, verso il tutto esaurito. A Milano conoscono due parole che a Napoli si sono perse nei ricordi: tutto esaurito. Come scrive la Gazzetta:

Si va verso un nuovo tutto esaurito al Meazza, dove sono attesi 57 mila spettatori (il massimo con la capienza ridotta al 75%) come contro la Juve: l’incasso però sarà inferiori ai circa 5 milioni, visto il costo dei biglietti inferiore.

Impensabile a Napoli dove con i prezzi bassi (solo a Napoli i prezzi del Napoli non sono considerati bassi, basta fare un semplice confronto con altre piazze) la rivendita procede sempre a rilento. A Milano, invece, i tifosi vanno alle stadio per vedere le loro squadre, che siano Inter o Milan.

Per la partita di Champions tra Inter e il modesto Shakhtar sono stati venduti 40 mila biglietti e si prevede che per mercoledì – giorno della partita – saranno almeno 50 mila. Fantascienza per Napoli.