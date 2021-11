In Serie A il tempo effettivo di gioco è di 54 minuti, due in meno rispetto alla scorsa stagione

La ricerca della spettacolarità e le frequenti interruzioni che si verificano durante una partita di calcio hanno ridato attualità al tema del tempo effettivo. Il Corriere dello Sport ha raccolto diversi dati che ne sottolineano la necessità.

Nelle sole prime 12 giornate di campionato, la Serie A ha smarrito trecento minuti di calcio giocato. Cinque ore sacrificate all’altare dei palloni sparati in tribuna e dei battibecchi ad ogni calcio di punizione.

Nei 5 campionati top la durata media di un incontro è 95 minuti e rotti, di cui poco più che 55 trascorsi con il pallone in gioco. L’introduzione del VAR e delle cinque sostituzioni non hanno avuto un impatto evidente sulla durata complessiva del match e il tempo di gioco effettivo. In media il tempo effettivo è sceso a 54 minuti e 20 secondi rispetto ai 56 minuti e 54 della passata stagione.