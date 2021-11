“Il social è mio e lo gestisco io”, Osimhen contro la comunicazione convenzionale

Osimhen risponde ai suoi fan su Twitter e li invita a non prendersi troppo sul serio. Aveva fatto discutere il suo utilizzo poco convenzionale (almeno per i boomer) dei social network

Parliamoci chiaro: tutti gli sportivi più importanti, ormai, si fanno gestire i profili social da manager qualificati o agenzie dedicate. Si tratta di un aspetto chiave nella gestione della comunicazione di qualsiasi personaggio pubblico. E oggi tanti personaggi pubblici – soprattutto gli atleti – sono aziende.

Ovviamente non si può fare a meno di notare che quello che ne viene fuori è una certa standardizzazione delle bacheche, che diventano quasi indistinguibili tra di loro. Sul «feed» (così si chiama su Instagram) di un calciatore si trovano quasi soltanto i post che vengono condivisi dopo le partite, tramite i quali l’atleta si dice soddisfatto dei tre punti o amareggiato della prestazione ma pronto a rifarsi (a seconda del risultato). Magari, per i calciatori più importanti, viene fuori qualche foto volta a sponsorizzare aziende con cui hanno stretto collaborazioni esterne.

Osimhen non si limita a questo. Innanzitutto, non tutti i post riguardano il campo, anzi. Ci sono un sacco di foto che scatta in altri momenti. Spesso con un abbigliamento da bad boy dei sobborghi di Chicago. Ed ultimamente alterna alle sue fotografie dei meme. Per i più boomer: il meme è un contenuto digitale, spesso umoristico, che si diffonde con facilità sul web e in particolare dei social. Diciamo che il nigeriano punta a distinguersi. Ovviamente è libero di farlo.

Ieri un suo fan su Twitter gli ha consigliato di «farsi gestire l’account, come fanno altri professionisti come Rashford e Mbappé». Osimhen ha ringraziato per il consiglio ma ha ribadito di essere de coccio, ribadendo di volersi divertire tramite i social: «Domani arriveranno altri meme».

Advice well received bro thanks,but the problem is,I no dey hear word and I get coconut head…tomorrow more memes to come🙏🏽🤝 https://t.co/JNfpFci40r — victor osimhen (@victorosimhen9) November 2, 2021

Ci è tornato anche Akatugba, il suo amico-giornalista nigeriano, che ha dichiarato a Radio Marte che Victor è un ragazzo e che utilizza i social per divertirsi. E che ai suoi fan, che partecipano, piace questo modo di fare «commedia». Oma dice la verità: tanti ragazzi – soprattutto i millennials – utilizzano i social come Osimhen. Pubblicano le foto e le archiviano subito dopo. E magari si inviano tra di loro meme e video per qualche risata.

Chissà che non abbia ragione, Victor: a volte è bene non prendersi troppo sul serio.