Il Napoli ha giocato in dieci, è ora di risolvere il problema Insigne

La buona notizia è che forse Mertens è ritornato e questa è una notizia importante visto l’infortunio e poi la partenza di Osimhen

Cesare Gridelli – Caro Guido salutiamo la capolista. Ma la salutiamo con amarezza perché abbiamo perso una partita giocata male ma che abbiamo rischiato di pareggiare nei minuti finali con Mario Rui e Mertens (che si sono divorati due gol fatti).

Guido Trombetti – Caro Cesare il Napoli ha perso a mio avviso meritatamente. D’altro canto è difficile vincere quando giochi in dieci. Con Insigne, ridotto al ruolo di retropassaggista, praticamente nullo. E così non si può continuare. Bisogna fare qualcosa. Magari mandarlo un po’ in panchina. E taccio della mezza partita di Lozano.

Cesare – Il Napoli diciamo che ha avuto un buon inizio, in cui ha pressato altissimo l’Inter ed è andato in vantaggio con un gran gol di Zielinski, e un buon finale dove ha chiuso i nerazzuri nella propria area di rigore creando nettissime palle gol. Al centro di tutto questo una brutta partita in cui è stato poco aggressivo incapace di fronteggiare una Inter invece molto aggressiva che, andata in svantaggio, ha cambiato ritmo e partita.

Guido – L’inter ci ha messo in difficoltà ovunque. Sulle fasce, con Perisic a sinistra e soprattutto Santon a destra. E a centrocampo con Fabian Ruiz in particolare ed Anguissa travolti dalla velocità degli avversari (vedi Barella).

Cesare – I due gol su azione dell’Inter sono venuti da due nostri errori tecnici. Non mettere su calcio d’angolo l’uomo sul palo può essere una scelta ma secondo me quando hai un avversario come Calhanoglu, capace di battere forte a rientrare sul primo palo, l’uomo sul palo lo devi mettere. Sul terzo gol abbiamo preso una ripartenza ma Mario Rui ha grosse responsabilità avendo lasciato Lautaro per accentrarsi inutilmente.

Guido – Comunque penso che la partita ci ha dato una serie di indicazioni importanti. Il Napoli non è più quello brillante di inizio campionato, cosa che si era capita già da alcune giornate. Un punto nelle ultime due partite. Insigne, peggiore in campo autore di una partita horror, al di la’ delle pretese a 30 anni di un contratto plurimilionario quadriennale, ha confermato di mancare di personalità e sparire dal campo nelle partite decisive. Lozano, che non si capisce con quali basi pensi di meritare una squadra superiore (Bayern, Manchester City, Real Madrid?) quando ancora volta delude risultando assolutamente non decisivo (il primo pallone lo ha giocato al 20’ del primo tempo). E non parlo degli errori di Ospina per carità di patria su secondo e terzo goal !

Cesare – Intanto forse Mertens è ritornato e questa è una notizia importante visto l’infortunio e poi la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa a gennaio. Ciruzzo ha fatto un gran gol, ha sfiorato quello del pareggio nel finale ma soprattutto è entrato subito in partita partecipando a tutte le azioni del Napoli. E anche essendo due giocatori diversi, ha dimostrato che è nettamente superiore a Petagna che continuo a vedere lento e sovrappeso.

Guido – La vera informazione importante caro Cesare è che l’Inter (come pensavamo un po’ tutti visto) è pienamente coinvolta nella lotta scudetto essendosi portata a 4 punti dalle capoliste Napoli e Milan e secondo me è la più seria candidata alla vittoria finale. Comunque continuiamo a giocarcela partita dopo partita e poi tireremo le somme.