Il Napoli è la squadra con più rigori a favore (7), e nessuno contro

Un colpo al cuore per i complottisti. Nessuno ha avuto più rigori a favore del Napoli e nessuno ha avuto meno rigori contro del Napoli

Complottisti di tutta Napoli e provincia, non leggete. Giratevi dall’altra parte. Stiamo per riportare una graduatoria che fa a cazzotti con il complottismo di casa nostra in servizio permanente, quello che vuole lo scudetto già assegnato al Milan per chissà quali favori arbitrali (ha avuto due rigori contro nel derby, il primo francamente dubbio). Il Napoli è la squadra di Serie A che ha avuto più rigori a favore: sette. Che poi ne ha trasformati la miseria di quattro, non si può certo imputare alla classe arbitrale. Ma quel che colpisce è un altro dato. Il Napoli è l’unica squadra di Serie A a non aver subito rigori contro. Quindi il Napoli di Spalletti è la squadra che comanda sia la classifica dei rigori a favore sia quella – letta al contrario – dei rigori contro.

Classifica rigori a favore (e contro, tra parentesi) in #SerieA dopo 12 giornate (solo big):

#Napoli 7 (0)

#Fiorentina 5 (3)

#Inter 5 (3)

#Lazio 4 (3)

#Milan 4 (4)

#Atalanta 3 (3)

#Roma 2 (2)

#Juventus 2 (2)