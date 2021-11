Il Messaggero: Sarri preme per il rinnovo subito per zittire i rumors su Gattuso alla Lazio

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Maurizio Sarri vorrebbe accelerare il rinnovo con la Lazio. Inizialmente il tecnico aveva deciso di rinviare tutto a gennaio, ma intende dare un segnale all’ambiente e soprattutto per mettere a tacere i rumors su Gattuso alla Lazio.

La firma dopo la tempesta del Maradona. Un altro segnale a tutto l’ambiente e soprattutto alla squadra. Dopo la debacle di Verona, era stato Lotito a offrire il rinnovo a Sarri, un po’ a sorpresa. Per ratificare il suo sì, il tecnico voleva aspettare i rinforzi di gennaio come garanzia. Adesso invece è disposto ad accelerare le pratiche per dare un’ulteriore scossa. Crede in questo progetto, va avanti, non molla e raddoppia. A giugno aveva accettato solo un biennale, avanti sino al 2025 nel momento di difficoltà. Può arrivare prima di Natale la sua sigla, per far tacere i rumors su Gattuso, i mugugni di rescissione a fine annata, e per mettere nero su bianco il concetto ribadito a tutta la squadra: : «Avanti chi vuole fare con me questo percorso di crescita. Chi non se la sente, vada».