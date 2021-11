Il Daily Mail: «Perché Conte firma solo per 18 mesi? Al Tottenham non si fidano di lui?»

Per Martin Samuel l’operazione-lampo, con ingaggio da 13 milioni l’anno, è servita a toglierlo dal mercato prima che arrivasse il Manchester United

“Di chi è l’idea di un contratto di 18 mesi? Del Tottenham? E’ sua, di Conte? Quale presidente, se potesse mettere a segno un colpo come Antonio Conte, lo farebbe lavorare con le sue dimissioni già pronte il giorno in cui varca la porta?“. Se lo chiede Martin Samuel in un editoriale sul Daily Mail. Anche se non ha ancora firmato Conte è già per tutti il nuovo allenatore degli Spurs, a peso d’oro: Si parla di 13 milioni di sterline l’anno. Ma se l’allenatore ex Inter viene dipinto come il profilo più adatto per rilanciare il club, qualche dubbio resta sull’accordo.

Conte infatti, scrive Samuel, era già il primo nome della lista in estate. “Ci manca un tassello. Il Tottenham sembra essere lo stesso club respinto da Conte a giugno, ora è nono con cinque sconfitte e meno gol di due delle ultime tre in classifica. I soldi ok, ma perché quella durata così breve? È una questione di fiducia. O Conte non si fida del Tottenham, oppure è il Tottenham che può fidarsi di Conte. Altrimenti, se entrambe le parti fossero convinte, perché il Tottenham non dovrebbe cercare di legare il nuovo allenatore con un contratto più a lungo?”.

Per Samuel, comunque, resta un grande colpo. Hanno agito così in fretta, scrive, per soffiarlo al Manchester United. “Entro il fine settimana, dopo una visita all’Atalanta e una partita casalinga con il Manchester City, il futuro di Ole Gunnar Solskjaer potrebbe essere nuovamente oggetto di speculazioni”. Lo hanno tolto dal mercato, insomma.