Il Corsport: Cuadrado è uno juventino come li voleva Boniperti

Il Corriere dello Sport scrive di Cuadrado che ieri sera ha deciso Juventus-Fiorentina:

Juan Cuadrado è uno di quei calciatori che Boniperti avrebbe voluto sempre con sé. Per gli stessi motivi che lo rendono inviso ai tifosi delle altre squadre. Incarna quella juventinità che si è sbiadita, e non poco, nell’ultimo biennio: è sempre al servizio della squadra, come un soldatino; non si arrende mai, lotta, e non disdegna la furbata, anche a costo di essere deriso per giorni sul web. Vincere è l’unica cosa che conta, appunto. E con lui in campo può succedere sempre qualcosa. Che sia la conquista di un rigore, di una punizione al limite dell’area. O di un gol al novantesimo, come ieri sera contro la Fiorentina. Quando un allenatore è in difficoltà, come lo era Allegri, e mancano dieci minuti alla fine, un tecnico si gira in panchina e non ha dubbi: sceglie Cuadrado.

Il colombiano ha un’altra caratteristica che è tipica della Juventus di un tempo, di quella degli almanacchi, dei Furino, dei Cuccureddu, dei Benetti: non ha la puzza sotto il naso. Non va tanto per il sottile. Non si sistema i capelli mentre gioca. Non chiede la palla sui piedi. Cuadrado la palla se la prende in qualsiasi modo arrivi e poi prova ad avvicinarla il più possibile alla porta avversaria. Non filosofeggia. Bonipertiano in purezza.