Il coach di Sinner: «Il tennis è un passaggio, non un fine. Ti fa capire dove puoi arrivare»

Riccardo Piatti a La Stampa: «Sinner? Si diverte a giocare e non si accontenta mai. Vuole diventare il più forte di tutti, non lo fa per i soldi».

La Stampa intervista Riccardo Piatti, attuale coach di Jannik Sinner ed ex allenatore di Djokovic. Gli chiedono come è cambiato il tennis rispetto a quando giocava lui.

«Il gioco per niente, e ne sono contento. Deve restare così, fatto di passione. In Italia poi oggi è anche più considerato quindi va bene. Piuttosto sono cambiati i giocatori. Quando ho iniziato io era tutti amici, compagnoni, scherzavano. Oggi sono avversari, concorrenti. Si rispettano ma stanno a distanza. Tutto è un po’ estremizzato».

Che cosa è il Masters?

Quest’anno il Master lo ha sfiorato con Sinner. A proposito di Jannik, gli chiedono cosa pensa quando dicono di lui che è ancora giovane ed ha tempo di rifarsi.

Cos’è il tennis per Riccardo Piatti?

«Un gioco, prima di tutto. Io mi divertivo a giocare e a vedere giocare gli altri. Mi sento più vicino a chi la pensa così. Io ho un centro tennis, vivo anche di corsi, della scuola, ma non è tutto lì. Ci sono genitori che mi portano i figli perché un nome ce l’ho, qualcosa ho ottenuto, e si aspettano chissà che cosa. Invece bisogna capire che il tennis è un passaggio, non un fine. Ti fa capire dove puoi arrivare».

E su Sinner:

«Jan si diverte a giocare a tennis. E non si accontenta mai. Vuole diventare il più forte di tutti, ma è una cosa sua, che ha dentro, non lo fa per i soldi o per altro. Mi sorprende spesso, anzi quasi sempre, perché vuole continuare a migliorare: ogni giorno».