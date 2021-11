Ibrahimovic nello Squid Game di Khaby Lame su TikTok: «Le regole le faccio io»

L’attaccante svedese diventa l’ultima e impossibile prova del gioco social del tiktoker italiano. Una parodia della serie tv del momento

Il tiktoker italiano Khaby Lame e lo svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, si sfidano sui social come fossero in Squid Game, la serie tv del momento. L’idea è dell’influencer, numero uno dei social in Italia che, in un video pubblicato su Instagram, supera una serie di prove fino a quando non si trova di fronte l’ostacolo più impegnativo: Zlataan. Ovviamente, contro lo svedese non può nulla. Perde la sfida precipitando nel vuoto. Le regole, nello Squid Game su Tiktok, le fa Ibra:

“My Game My Rules”.

