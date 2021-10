Ibrahimovic trascina il Milan alla conquista di Roma

Il Milan vince 2-1 in casa dei giallorossi. Ibra mattatore: un gol e un rigore procurato. In testa col Napoli. Mourinho furioso con l’arbitro Maresca

Il Milan non si ferma. Vince anche a Roma contro la squadra di Mourinho. Trascinata da un immenso Zlatan Ibrahimovic che fa la differenza anche a quarant’anni. Un gol su punizione, una rete annullata per fuorigioco e il rigore conquistato. Risultato finale: 2-1 per la squadra di Pioli che resta in testa alla classifica a pari merito col Milan. È ovvio che è nettamente diverso il peso specifico delle vittorie di Napoli e Milan.

I rossoneri hanno dominato, hanno sofferto su qualche rara ripartenza giallorossa ma hanno meritato il successo. Ottima prova corale del Milan. Chi ha risolto il match, è stato Ibrahimovic. Che gioca poche partite ma quando le gioca, fa la differenza. Il Milan ha sofferto solo un po’ nel finale, nel recupero dopo il 2-1 di El Shaarawy, nemmeno tanto. I rossoneri erano rimasti in dieci per l’espulsione di Theo Hernandez. Mourinho furioso con l’arbitro Maresca. Per l’allenatore portoghese è la prima sconfitta interna in Serie A, compresa anche l’esperienza all’Inter.