Gazzetta: Spalletti ha vinto alla Sarri, diabolico Luciano

La Lazio precipita nell’ennesima crisi di rigetto. Il Napoli, Osimhen o no, conferma che lo scudetto è possibile. Nello sviluppo del gioco non c’è mai stata parità

Il Napoli ha stracciato la Lazio di Sarri 4-0. La Gazzetta commenta il match serale al Maradona.

“Qualche fiammata d’orgoglio” la Lazio l’ha avuta sul 2-0, ma non c’è stati verso di cambiare il corso della partita. Anzi.

Poi il secondo tempo.

“Nella ripresa il Napoli è entrato in modalità controllo, ha congelato il pallone e vigilato su eventuali colpi di coda laziali, che non ci son stati”.

Nemmeno i cambi dalla panchina hanno modificato l’assetto della Lazio: “il buio è rimasto tale”.

“La Lazio precipita nell’ennesima crisi di rigetto. Sembrava che il “sarrismo” stesse per attecchire, ma il messaggio di ieri è chiaro, un’altra giornata di passi indietro. Il Napoli, Osimhen o no, conferma l’impressione lasciata fin qui: lo scudetto è possibile perché ci sono sostanza e struttura, in 14 giornate sono stati incassati soltanto 7 gol, e perché ieri si è visto un grande gioco palla a terra, una circolazione pulita, rapida e penetrante. Spalletti ha vinto alla Sarri, diabolico Luciano, anche se tanti napoletani la pensano come il regista Paolo Sorrentino, è stata la mano di Dio(s), e qualcuno giura di aver rivisto Maradona”.