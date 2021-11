Gazzetta: Napoli, Mandava e Mazraoui potrebbero arrivare a gennaio. Spunta l’idea Parisi (Empoli)

Per il giocatore del Lilla e per quello dell’Ajax basterebbe un indennizzo. Parisi sarebbe un’operazione alla Di Lorenzo

Il Napoli è alla ricerca di un terzino per rinforzare la difesa. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono Reinildo Mandava, del Lilla e Noussair Mazraoui dell’Ajax. Potrebbero arrivare già a gennaio, scrive la Gazzetta dello Sport.

Su Mandava:

“è in scadenza di contratto a giugno. Ma tra due mesi Reinildo potrebbe arrivare versando al Lilla (ottimi rapporti anche per l’affare Osimhen) un indennizzo, di sicuro inferiore alla valutazione del giocatore che ai aggira sui 6 milioni di euro”.

Sarebbe l’alternativa a Mario Rui. Ma c’è anche la pista per Mazraoui, per la corsia di destra, come alternativa a Di Lorenzo. Anche lui è in scadenza di contratto.

“Finora Mazraoui ha dribblato ogni ipotesi di rinnovo. Vuol mettersi alla prova in una nuova esperienza all’estero. La possibilità di arrivare a Napoli lo attira particolarmente. In estate è stato quotato sui 15 milioni. Anche lui potrebbe arrivare a gennaio pagando un indennizzo all’Ajax”.

E spunta una terza pista, che porta al giovane Fabiano Parisi, dell’Empoli.

“Inoltre, il d.s. Cristiano Giuntoli sta monitorando una pista proiettata nel futuro, anche se prossimo. Piace Fabiano Parisi, 21 anni, terzino sinistro dell’Empoli, appena entrato nell’orbita dell’Under 21. Fresco il suo accordo per il rinnovo fino al 2025 col club toscano: è stato tra i protagonisti della promozione in A della scorsa stagione. Parisi è nel mirino del Napoli da tempo: un’operazione che richiama quella di Di Lorenzo, arrivato proprio dall’Empoli”.